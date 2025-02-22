Rusya 300 milyar dolarlık finansal varlıktan vazgeçebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik attığı adımlarla birlikte Ukrayna ile Rusya arasında barış ihtimali doğdu.

Rusya ile ABD heyetleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ilk görüşmeyi gerçekleştirirken her iki ülkeden de görüşmeye dair olumlu değerlendirmeler geldi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'dan tavizde bulunmasını talep ederken, Reuters'a bilgi veren kaynaklar, Rusya'nın da birtakım önemli tavizlerde bulunabileceğini iddia etti.

İddiaya göre, Rusya; ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından dondurulan 300 milyar dolarlık Rus varlığından, barış anlaşması uyarınca vazgeçebilir. Rusya'nın feragat edeceği paranın Ukrayna'nın yeniden inşâsında kullanılması beklenirken, Rusya paranın 5'te 1'inin kendi kontrolündeki Donbas bölgesinde kullanılmasını ön koşul olarak görüyor.

Ancak uzmanlara göre böyle bir anlaşma için öncellikle Avrupa ülkelerinin ikna edilmesi gerekiyor.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir