Van'da rüşvet karşılığında kaçak elektrik kullanılmasına aracılık ederek devleti milyonlarca lira zarara uğratan 28 kişi gözaltına alındı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Van Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elektrik abonelerine rüşvet karşılığında kaçak elektrik kullanımını sağlayan, bu abonelerin cezai işlem uygulanmasını engelleyen, sayaç endeksini düşürerek sayaçları yok eden kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

15'İ VEDAŞ ÇALIŞANI 28 KİŞİ

Operasyonda, 15'i VEDAŞ (Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.) çalışanı 28 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda elektrik sayacı ve mühürler ele geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 28 zanlı bugün adliyeye sevk edildi.