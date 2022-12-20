Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonundaki (TFF), TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kariyerinden bahsederken "TFF'deki görevimden dün istifa ettim" diyen Reçber, "Son 1 yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum. Herhangi bir görev yoktu. Ayrılmamla ilgili kötü bir düşüncem yok. Ben TFF'de mümkün olduğunca hizmet etmeye çalıştım. Hizmet edemeyeceğinizi gördüğünüz zamamlar oluyor." ifadelerini kullandı.

"ALTAY'IN F.BAHÇE'YE KATKISI ÇOK" Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'la ilgili görüşleri sorulan Reçber, "Altay sorumluluk almayı seven, Fenerbahçe'ye çok katkısı olan bir kaleci. Genç yaşta kaptan oldu. Bu görevi de en iyi şekilde yerine getirdiğini görüyorum. Zaman zaman tepkiler oluyor, olacaktır da. Önemli olan bunları doğru şekilde algılayıp ilerlemesidir." cevabını verdi.

"BREZİLYA OLMAZSA ARJANTİN'İ İSTİYORDUM" Dünya Kupası'yla ilgili görüşlerini de dile getiren eski milli kaleci, "Favorim Brezilya'ydı. Messi eski takım arkadaşımdı, benim Barcelona dönemimde altyapıdan yeni gelmişti A takıma. Brezilya olmazsa Arjantin olsun istiyordum. Messi, Pele ve Maradona'nın yanına ismini yazdırdı. Dünya Kupası'nı alarak koleksiyonunu tamamladı." şeklinde konuştu.