Rüştü Onur Atilla ve Nez'den spor salonu paylaşımı
Rüştü Onur Atilla, sevgilisi Nez ile birlikte spor salonunda çekilmiş bir TBT paylaşımı yaptı
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Haziran ayında Sinem Ayyıldız ile boşanmasının ardından Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'dan, sevgilisiyle birlikte yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor.
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Ünlü oyuncu, bu sefer sevgilisiyle birlikte spor salonunda çekilmiş bir TBT videosu paylaştı.
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Atilla, sevgilisinin spor hareketleri yaptığı sırada dinlendiği anları sosyal medya hesabında, "Spor mühim" notuyla yayımladı.
Fotoğraflar: Instagram