'Rust' filminin çekimlerine tekrar başlanıyor

18 AY CEZA ALABİLİR



Savcılık, Baldwin ve set ekibinin 'kasıtsız adam öldürme'den suçlanacağını açıklamıştı. Ancak suçlamaya, 5 yıl daha hapis cezası getiren bir 'ateşli silah artırımı' eşlik etmişti. Baldwin, kazara ateş etme olayına kadar yasal olarak yürürlüğe girmemiş olan artırmanın suçlamalarından düşürülmesini talep etti. Dün görülen davada savcının cezayı artırma talebi kaldırıldı.



64 yaşındaki aktör, ocak ayı sonlarında açılan davada 'kasıtsız adam öldürmekle' suçlanmıştı. Suçlu bulunursa, yalnızca bu neden ile 18 ay hapis cezasına çarptırılabilir.



New Mexico yasalarına göre, 'kasıtsız adam öldürme' suçlaması, 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasıyla sonuçlanabilen 4. derece suç kabul ediliyor. Yasalar, bu suçun silahla işlenmesi durumunda zorunlu 5 yıl hapisle sonuçlanabilecek bir hükmü de içeriyor.