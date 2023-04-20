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'Rust' filminin çekimlerine tekrar başlanıyor! Alec Baldwin kazara görüntü yönetmenini öldürmüştü... - Magazin haberleri

'Rust' filminin çekimlerine tekrar başlanıyor

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin’in çekimler sırasında kullandığı silahla yanlışlıkla görüntü yönetmeninin ölümüne ve yönetmenin yaralanmasına yol açtığı 'Rust' filminin çekimlerinin tekrar başlayacağı açıklandı

Giriş: 20.04.2023 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Alec Baldwin, Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde, Santa Fe yakınlarındaki film setinde 'Rust' filminin çekimleri sırasında rolüne çalışıyordu.

  • Oyuncu, bu sırada içinde gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği, sahnede kullanılacak silahı ateşlemişti. Merminin isabet ettiği görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, hayatını kaybetmişti.

  • Rust Movie Productions sözcüsü Melina Spadone, yaptığı açıklamada çekimlerin perşembe günü Montana eyaletindeki 'Yellowstone Film Çiftliği'nde devam edeceğini duyurdu. Melina Spadone, "Setteki güvenlik görevlileri her türlü çalışan silah veya mühimmat kullanımını yasaklayacak" dedi.

  • Ekim ayında Baldwin ve Hutchins'in eşinin vardığı anlaşma kapsamında, ölen görüntü yönetmeninin eşi filmin yapımcılığını üstlenecek. Yapılan açıklamada projeyi bitirmek için Baldwin'in de Souza'nın da sete döneceği belirtildi.

  • 18 AY CEZA ALABİLİR

    Savcılık, Baldwin ve set ekibinin 'kasıtsız adam öldürme'den suçlanacağını açıklamıştı. Ancak suçlamaya, 5 yıl daha hapis cezası getiren bir 'ateşli silah artırımı' eşlik etmişti. Baldwin, kazara ateş etme olayına kadar yasal olarak yürürlüğe girmemiş olan artırmanın suçlamalarından düşürülmesini talep etti. Dün görülen davada savcının cezayı artırma talebi kaldırıldı.

    64 yaşındaki aktör, ocak ayı sonlarında açılan davada 'kasıtsız adam öldürmekle' suçlanmıştı. Suçlu bulunursa, yalnızca bu neden ile 18 ay hapis cezasına çarptırılabilir.

    New Mexico yasalarına göre, 'kasıtsız adam öldürme' suçlaması, 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasıyla sonuçlanabilen 4. derece suç kabul ediliyor. Yasalar, bu suçun silahla işlenmesi durumunda zorunlu 5 yıl hapisle sonuçlanabilecek bir hükmü de içeriyor.


  • Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu, ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.

    Kazadan sonra soruşturmaya ve davalara konu olan Baldwin, Ekim 2022’de, kendisine ve film şirketine karşı Şubat 2022’de açılan dava üzerinde, Hutchins'in ailesi ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

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