Russia Today İngiltere'de 'tarafsızlık ilkesini ihlâl' ile suçlandı, Rusya BBC hakkında soruşturma başlattı

23 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
İngiltere'nin medya denetleme kuruluşu Ofcom'un Rus devletine ait Russia Today (RT) televizyon kanalının "tarafsızlık kurallarını ihlâl ettiğini" açıkladı. Bu gelişme sonrası Rusya'nın medya denetim kuruluşu Roscomnadzor da BBC Dünya Servisi'nin televizyon kanallarına ve internet sitelerine yönelik soruşturma başlattığını, yayınların inceleneceğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Facebook'tan paylaştığı mesajında Rusya'nın BBC'ye yönelik soruşturması için "Geç bile kalınmıştı" yorumunu yaptı:
"İngiltere hükümetinin Rus medyasının çalışmalarına yönelik müdahalesi, RT'nin televizyon kanalına yönelik propaganda suçlaması ve çalışanlarının itibarını zedelemeye yönelik girişimleri, bize aynı şekilde karşılık vermekten başka bir şans bırakmadı."
Rusya'nın daha önce birkaç kez İngiltere'yi uyardığını belirten Zakharova, "Çoğu gerçek profesyonel olan ve işlerini özenle yapan BBC muhabirleri için samimi olarak üzüldüğünü" de paylaşımına ekledi.
BBC'den yapılan açıklamada ise "Dünyanın her yerinde olduğu gibi, BBC, Rusya'da da tarafsız haber ve bilgileri izleyicisine ulaştırmak amacıyla ülkenin kanun ve düzenlemeleriyle uyumlu şekilde çalışıyor" denildi.
İngiltere medya denetleme kuruluşu Ofcom, İngilizce yayın yapan Rus televizyon kanalı RT'nin Salisbury'deki sinir gazı saldırısı sonrası yaptığı 7 programda televizyon tarafsızlığı kurallarını çiğnediğini duyurmuştu.
Ofcom'un, RT'ye bu sebeple para cezası kesmesi olası. Ancak Ofcom'un bir sonraki adımı öncesi RT'nin savunmasını yapması bekleniyor.
RT, "Ofcom'un vardığı sonuç bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ofcom, yayınlara ve izleyici kitlelere haklarına yeterince saygı göstermiyor" açıklaması yapmıştı.
Mart ayında İngiltere'nin Salisbury kentinde, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlendiği ortaya çıkmıştı.
Ofcom'a göre RT, bu olayla ilgili 17 Mart ve 26 Nisan arasında yaptığı programlarda 7 kez tarafsızlık kuralını ihlâl etti.
Geniş çaplı siyasi bir tartışma yürürken birçok farklı ses çıktığını, ancak RT'nin bu seslere eşit ağırlık vermediğini belirten Ofcom kararında, RT'nin yayın politikası "kurallara uyma konusunda ciddi bir hata" olarak değerlendirdi.
100'den fazla ülkede yayın yapan RT, Rus Devleti'ne ait 3 yayın organından biri olan RIA Novosti'nin yan kuruluşu olarak 2005'te İngilizce, Arapça ve İspanyolca dillerinde uluslararası yayına başlamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!