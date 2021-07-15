"7 bin kişiyle sıraya girdim"

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı tedbirler sürüyor. Sanat dünyasının ünlü ismi Russel Crowe (57) da Covid-19 aşısı olduğunu açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Crowe, "7 bin iyi vatandaşla sıraya girdim." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta sonu ilk dozu aldığını belirten Yeni Zelandalı oyuncu, Avustralyalıları da aşı olmaya çağırdı.