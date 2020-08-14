Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünya

Russel Crowe'dan Beyrut'un sembol lokantasının yeniden açılması için bağış

Avustralyalı ünlü Aktör Russel Crowe, Beyrut'taki patlamada zarar gören mütevazi ancak ünlü lokanta "Le Chef"in kurtarılması için düzenlenen bağış kampanyasına yardımda bulundu.

14.08.2020 - 14:03 | Güncelleme: ABONE OL
Russel Crowe'dan Beyrut'un sembol lokantasının yeniden açılması için bağış
AA

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama, başkentte kafe, restoran, lokanta ve tarihi kliselerin de bulunduğu limana yakın Cımmeyze mahallesinde büyük hasara yol açtı.

Mahalledeki dünyaca ünlü ancak mütevazı Lübnan geleneksel ev yemekleriyle tanınan Le Chef lokantası da bu patlamada büyük zarar gören yerlerden birisi olarak öne çıktı.

Aktör Russel Crowe, internette restoranın kurtarılması ve yeniden açılması için başlatılan yardım kampanyasına bağışta bulunduğunu sosyal medya hesabından doğruladı.

Crowe, 2018 yılında hayatını kaybeden ünlü şef, yemek yazarı, televizyon programcısı Anthony Bourdain'in anısına bu bağışı yaptığını, "Hayatta olsaydı aynısını yapardı." ifadeleriyle duyurdu. Crowe, işletmeye geçmiş olsun dileklerini ve kısa zamanda eski günlerine kavuşma temennisini iletti.

Amerikalı Bourdain, 2018 yılında Le Chef'i ziyareti sonrasında "dolambaçsız, ev yemeği şeklindeki klasik tabaklarıyla efsanevi bir nokta" yorumunu yapmıştı.

Türk yemek yazarı Vedat Milor da Beyrut'a yaptığı gezi sırasında bu lokantayı ziyaret ederek yemeklerin tadına bakmıştı.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Patlama sonucu 171 kişinin hayatını kaybettiği, 30-40 kişinin de kaybolduğu açıklanmıştı. Lübnanlı yetkililer, yaklaşık 6 bin yaralıdan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğünü duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kaldırımda yürürken hayatının şokunu yaşadı
Kaldırımda yürürken hayatının şokunu yaşadı
O futbolcuyla evleniyor... Düğün öncesi gelinlikli pozlar!
O futbolcuyla evleniyor... Düğün öncesi gelinlikli pozlar!
Takipçilerini memnun etmek için her gün 10 bin kalori alıyor
Takipçilerini memnun etmek için her gün 10 bin kalori alıyor
Babası hastanedeyken yaptığı paylaşımlar olay olmuştu... Bakın ne paylaştı!
Babası hastanedeyken yaptığı paylaşımlar olay olmuştu... Bakın ne paylaştı!
Sipariş götüren motosikletli kurye trafik kazasında yaralandı - TEKİRDAĞ
Sipariş götüren motosikletli kurye trafik kazasında yaralandı - TEKİRDAĞ
Sündiken Dağları'nın yamacındaki Gürleyik Çayı ziyaretçilerini hayran bırakıyor - ESKİŞEHİR
Sündiken Dağları'nın yamacındaki Gürleyik Çayı ziyaretçilerini hayran bırakıyor - ESKİŞEHİR
Marangozdan görerek merak ettiği
Marangozdan görerek merak ettiği "ahşap yakma sanatı" ekmek kapısı oldu - BALIKESİR
Rize'de cuma namazı yağmur altında kılındı
Rize'de cuma namazı yağmur altında kılındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X