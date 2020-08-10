Rusların "turizmin başkentindeki" tatil özlemi sona erdi

Yaklaşık 5 aylık aradan sonra Rus turistler, ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya başta olmak üzere tatil merkezlerine gelmeye başladı.Moskova Sheremetyevo Havalimanı'ndan Antalya için kalkan uçak, 519 yolcusuyla saat 03.25'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Arkadaşları ya da aileleriyle kente gelen yolcuların oldukça mutlu oldukları görüldü.Gün içinde Antalya'nın yanı sıra Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum ve Dalaman'a da Rus turistler geldi.- İlk cümleleri "Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özledik" olduKovid-19 tedbirleri kapsamında havalimanından ayrılan ve konaklayacakları otellere giden Rus yolcuların ortak olarak ilk söyledikleri cümle, "Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özledik." oldu.Yolculardan Aleksandra Trushlyakova, AA muhabirine, tatil için geldiği Antalya'da bir hafta boyunca keyifli günler geçireceğini dile getirdi.Uzun süredir bu zamanı beklediklerini aktaran Trushlyakova, "Sınırlar açılınca hemen geldim. Tatilde tüm zamanımı denizde geçirmeyi planlıyorum. Güzel bir tatil yapacağımı düşünüyorum. Bütün yılın yorgunluğunu Antalya'da atacağım" dedi.Arkadaşıyla ilk defa Antalya'ya gelen Anna Cherepkova da Kovid-19 nedeniyle zor bir süreç yaşadıklarını vurguladı.Uçak seferlerinin başladığını öğrenir öğrenmez Antalya için bilet aldıklarını anlatan Cherepkova, "Bugünü çok bekledik, burada olmaktan çok mutluyuz. Hayal gibi geliyor bize. Çok iyi bir tatil planlıyoruz." diye konuştu.Anna Zhıla da Rusların Türkiye'yi ve özellikle Antalya'yı çok sevdiklerini belirtti.Çok sayıda Rus'un Antalya'ya gelmek için sabırsızlandığını vurgulayan Zhıla, "Bizim gibi daha birçok arkadaşımız buraya gelmek için gün sayıyor. Gelmeden önce Antalya ile ilgili çok bilgi edindik. İlk uçaktan da biletlerimizi aldık. Şimdi buradayız, çok mutluyuz." ifadesini kullandı.- "Güvenli ve keyifli bir tatil geçireceğimize inanıyorum"Eşi ile Antalya'ya gelen Tatiana Korniıova, daha önceki yıllarda da tatil için Antalya'yı tercih ettiklerini söyledi.Kovid-19 sürecinde de en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu düşündüklerini anlatan Korniıova, şunları kaydetti:"Türkiye'de salgınla ilgili alınan önlemleri yakından takip ettik. Hiç düşünmeden tercihimizi Türkiye'den yana kullandık. Antalya'ya geldik, Kemer'de tatil yapacağız. Sınırların açılacağı günü özlemle bekledik. Burada tatilde olmaktan mutluyuz. Burada güvenli ve keyifli bir tatil geçireceğimize inanıyoruz. Sağlıklı bir şekilde de buradan ayrılacağımızı düşünüyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!