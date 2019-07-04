Rum medyasının, 'Gizem' olarak manşetten yer verdiği habere göre Lavrov, Kiprianu ile Moskova'da gerçekleşen görüşmesinde Rus yatırımcıların Limasol'da kilise inşası için kayyum atanan FBME bankasına yatırdığı paraları gündeme getirdi. Paraların kaybolduğunu ifade eden Lavrov'un tutumuna dikkat çeken Rum medyası, "ilk kez ve bir süper güç tarafından böyle bir konudan söz edildiğine" vurgu yaptı.

' RUSYA PARALARI GERİ İSTİYOR'

Lavrov ile görüşmesi hakkında açıklama yapan Kiprianu, Lavrov'un sözlerini aktardı ve "Rus yatırımcıların gönderdiği paralar kayboldu. Lavrov bana, 'Konu ile ilgili geçmişte (Rum) hükümet nezdinde girişimde bulunduk. Hükümetin, paraların geri verilmesi için harekete geçmesini bekliyoruz' dedi" şeklinde konuştu.

Kilise inşa etmek isteyen Rus yatırımcıların paraları konusunun bizzat Rusya Dışişleri Bakanı tarafından açılmasını 'Şaşırtıcı' diye niteleyen Rum medyası, "Çünkü bir kilise inşası için gereken para dünyanın ikinci süper gücü, ülkenin birinci sınıf siyasi şahsiyetlerini harekete geçirecek meblağda olmaz" yorumunda bulundu.

FBME bankasının kayyum atandığına işaret eden Rum medyası, Rusya'nın geri istediği paranın miktarının da öğrenilemediğini yazdı. AKEL Genel Sekreteri Kiprianu'nun da bu konuda bilgi vermediğine işaret edildi.