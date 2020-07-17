Rusların ruhunu yansıtan masallar

VakıfBank Kültür Yayınları, 'Rus Masalları 1' adlı kitabı okurla buluşturuyor. Türkçe olarak ilk kez yayımlanan kitapta, yaşamı boyunca Rusya'yı dolaşarak sayısı 600'den fazla masala ulaşan Aleksandr Afanasyev'in derlediği masallar yer alıyor.
10 masalın bulunduğu kitaptaki renkli illüstrasyonlar Irina Adam Erkılıç imzasını taşıyor. Kitabın Türkçe çevirisi Laura Kochkarova'ya ait.
1826'da doğan Aleksandr Nikolayeviç Afanasyev, Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1849 -1862 arasında Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde yönetici olarak çalıştı. Bir süre sonra Slav mitolojisi ile Rus masallarının kayıt altına alınması üzerine yoğunlaşan Afanasyev, Rusya'nın köylerini ve kasabalarını dolaşarak masallar derlerdi. 1871'de verem nedeniyle vefat eden Aleksandr Nikolayeviç Afanasyev, ardında paha biçilmez zenginlikte bir kültürel miras bıraktı. Afanasyev, halk masalları ve folklor araştırmaları alanına yaptığı önemli katkı nedeniyle Hans Christian Andersen ve Grimm Kardeşler gibi isimlerle beraber anılıyor.
Rus halkının ruhuna ışık tutan masallardan oluştan 'Rus Halk Masalları 1', Aleksandr Nikolayeviç Afanasyev'in tüm dünyada edebiyat eleştirmenleri ve folklor araştırmacıları tarafından en görkemli yapıtı kabul edilen Rus Halk Masalları'nda anlattığı 600 masaldan bir kesit olarak okura ulaşıyor. Masallardaki kahramanlar, yer yer sihirle mücadele ederek, sihir kullanarak amacına ulaşıyor bazen de çarların kızlarıyla evlenebilmek için çevresinden sıra dışı yardımlar alıyor.
Masallarda kötülüğü yaşam biçimi haline getirenler de var, kalbi aşırı iyilik dolu kişiler de... Keskin karşıtlıklar masal anlatım yapısının özünü yansıtıyor. Rusya'nın kırsalında her şey bir andan çığırından çıkabiliyor; uçan gemilere biniliyor, büyülü kitaplar kullanılıyor, sihirli bir yüzükle ordular kontrol ediliyor, cadılar veya efsunlu varlıklar, objeler, kurbağa dönüşen güzeller olaylara dâhil oluyor... Fantastik dünyanın kapıları aralanınca okura eğlenceli bir anlatım sunuluyor. Uçan Gemi masalında tarihin belki de ilk süper kahramanlar takımı bir araya geliyor ve her kahraman yeteneği doğrultusunda çarla mücadeleye destek veriyor. Baba Yaga masalında bir genç kız ormanda büyü sayesinde hayatta kalıyor ve üvey anne dersini alıyor...
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