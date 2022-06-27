Ruslardan Kharkiv'e bombardıman

Kharkiv bölgesi valisi Oleh Synehubov, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kharkiv kentinde Rus bombardımanı sonucu dört kişinin öldüğünü ve 19 kişinin yaralandığını söyledi.

Rusya'dan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

Oleh Synehubov Telegram uygulamasından "Doktorlar gerekli tüm yardımı sağlıyorlar. Kurbanların sayısıyla ilgili bilgiler güncelleniyor." mesajını paylaştı.

*Haberin görseli Reuters tarafından servis edilmiştir