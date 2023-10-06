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        Haberler Spor Futbol Ruslara destek UEFA Başkan Yardımcısı Karl-Erik Nilsson istifa etti - Futbol Haberleri

        Ruslara destek UEFA Başkan Yardımcısı Karl-Erik Nilsson istifa etti

        Ruslara destek veren UEFA Başkan Yardımcısı Karl-Erik Nilsson, İsveç spor başkanlığı görevinden ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 19:40 Güncelleme: 06.10.2023 - 19:41
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        İsveç Ulusal Spor Konfederasyonu ve Spor Antrenörleri Birliği'nin (SISU) resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Rus genç futbol takımlarının uluslararası müsabakalara dönmesi yönünde oy kullanan UEFA Başkan Yardımcısı Karl-Erik Nilsson, bu birliğin başkanlığından istifa etti.

        UEFA İcra Komitesi daha önce Rus genç takımlarının (17 yaşından büyük olmayan) uluslararası turnuvalara katılmasına izin vermişti. Ancak kadın ve erkek takımları maçlarını bayraksız, marşsız ve Rusya Federasyonu topraklarında oynayamayacaktı. İngiltere, Polonya, İsveç, Danimarka, Letonya, Litvanya ve Norveç milli takımları daha önce Ruslarla oynamayı reddettiğini açıklamıştı.

        Sky News TV'ye göre, İsveç Futbol Federasyonu'nun (SvFF) reddine rağmen Nilsson, Rusların turnuvalara katılması yönünde oy kullandı. Nilsson daha sonra Rusya'nın genç milli takımlarının kabulü konusundaki tutumunun yanlış anlaşılmış olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

        Nilsson Mayıs 2023'te SISU Başkanı seçilmişti. Nilsson'un ayrılmasının ardından daha önce başkan yardımcısı Anna Ivarsson kurumun başına vekaleten geçti.

        Fotoğraf: AA

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