Ruslar sıcak denizlere yerleşti

TÜİK temmuz ayı konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.9 azalarak 93 bin 902 olurken bir önceki aya göre düşüş yüzde 40'ı buldu. Yabancılara yapılan konut satışları temmuzda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.4 azalarak 3.939 oldu.
Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışındaki payı temmuzda yüzde 4.2 oldu. Türkiye genelinde yabancıya satışın payı haziran ayında yüzde 5.7 ile tarihi zirvesini görmüştü.
TÜİK'in yayımladığı verilere göre temmuz ayında yabancıya satışta Antalya İstanbul'u solladı. Antalya'da söz konusu ayda yabancılara toplam 1.421 adet konut satılırken, İstanbul'daki satışlar 1.154 adette kaldı.
GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 57 YÜKSELDİ
İlk 7 aylık verilere bakıldığında ise İstanbul yabancılara 16.049 adetlik satışla zirvedeki yerini korurken, Antalya 11.257 adetle ikinci, Mersin ise 1.944 adetlik satışla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye genelinde ilk 7 ayda yabancılara toplam 39.322 adet konut satıldı. Yabancıya satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57.3 yükseldi.
2022'nin ilk 7 ayında yabancıya en fazla konut satılan iller:
Antalya'da 2021 genelinde yabancılara toplam 12.384 adet konut satılmıştı. Satışlar 2021'in ilk 7 ayında 4.921 adette kalmıştı. Yani dönemsel olarak geçen yıla göre artış yüzde 128.7'yi buldu.
Temmuz ayında Antalya'da toplam konut satışı 4.643 oldu. İlk 7 ayda toplam satış ise 42.882 oldu. Böylece şehirde yabancıya satışların toplam satışlar içerisindeki payı temmuzda yüzde 30.6 olurken bu oran ocak-temmuz döneminde yüzde 26.3 olarak gerçekleşti.
MERKEZ İLÇELERDE ORAN ARTIYOR
Konuyla ilgili HABERTURK'e bilgi veren Antalya'da faaliyet gösteren bir emlakçı yabancıya satışta savaş sonrası özellikle Rusların ilgisinin arttığını, bunun yanında geçen yıllara oranla şehirde konut alan Ukraynalı sayısında da yükseliş olduğunu ifade etti.
Zaman zaman vatandaşlardan bu konuda tepki geldiği için isminin yayımlanmamasını isteyen emlakçı portföylerindeki Muratpaşa ve Konyaaltı gibi merkez ilçelerde yer alan konutların yüzde 40-50'sini Rus ve Ukraynalılara sattıklarını belirtti. Denize erişimi rahat olan konutların ilk tercih olduğu bilgisini paylaştı.
RUSLAR GENELDE İLK SIRADA
Rusların Türk emlak piyasasına artan ilgisi TÜİK verilerine de yansıdı. Yılın ilk 7 ayında Rusya vatandaşları Türkiye'de 6.877 adet konut aldı. Bu ülkeyi 5.315 adetlik satışla İran ve 4.405 adetlik satışla Irak vatandaşları takip etti.
İlk 7 ay itibarıyla böylece Ruslara konut satışında bu yıl rekor kırılması kesinleşti. 2021 genelinde Ruslar Türkiye'den 5.379 adet konut almıştı. Bu rakam 2020'de 3.078, 2019'da 2.893, 2018'de ise 2.297 olarak kayıtlara geçmişti.
Rus vatandaşlarının yıllara göre Türkiye'de yaptığı konut alımları:
Aslında Antalya merkez ve çevre ilçeleri iklimi ve doğasıyla uzun yıllardır çeşitli ülkelerden yabancıların konut alımında tercih ettiği bir bölge. Son zamanlarda yabancıya satışın şehirde konuşulmaya başlamasının önemli bir nedeni ise uzmanlar tarafından konut fiyatlarındaki hızlı artış olduğu belirtiliyor.
FİYATLARDA YÜZDE 200'LÜK ARTIŞ
Merkez Bankası verilerine göre haziran ayında Türkiye genelinde Konut Fiyat Endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 160.6 yükseldi. Antalya, Burdur ve Isparta'nın yer aldığı 'TR 61' kodlu bölgede ise artış yüzde 200.2 oldu.
Söz konusu bölge haziranda Türkiye genelinde yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu bölge oldu. Aynı dönemde konut fiyatlarındaki artış İstanbul'da yüzde 184.9, Ankara'da yüzde 165.4, İzmir'de ise yüzde 150.9 olarak hesaplandı.
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