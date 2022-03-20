Ruslar ikmal yaparken köprü havaya uçuruldu

İHA

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Ukrayna Rus ordusunun ikmal hatlarını kesmeye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Servisi (GUR) ve Azov Taburu İstihbaratı, Rusya-Ukrayna sınırında bulunan ve Rus ordusunun Ukrayna’daki birliklerine ikmal yaptığı demiryolu hattındaki köprüyü kurdukları bomba düzenekleri ile havaya uçurdu.

Operasyonun ardından Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, "Azov ve GUR kahramanları demiryolu geçişini ustalıkla imha ettiler. Bu işgalcilere askeri teçhizat, top mermisi ve erzak sağlanmasını önleyecek, askerlerimizin ve sivillerimizin hayatını kurtaracaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca, Rus ordusunun genelde sevkiyatlarını karayolundan daha güvenli olduğu için demiryolu üzerinden yaptığına dikkat çekilerek, tüm bölgelerdeki demiryolu bağlantı hatlarının imha edilmesi istendi.