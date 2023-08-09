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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Ruslan Malinovskyi'den flaş paylaşım! İşte transferde son durum - Beşiktaş Haberleri

        Ruslan Malinovskyi'den flaş paylaşım! İşte transferde son durum

        Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Ruslan Malinovskyi'nin son paylaşımı heyecan yarattı

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 09.08.2023 - 13:08
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          Marsilya'dan ayrılması beklenen Ruslan Malinovskyi'nin kum saati emojisiyle yaptığı paylaşım Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.

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          Siyah-beyazlılar, Ukraynalı futbolcu için Marsilya ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda önemli ölçüde anlaşsa da İtalyan ekibi Torino da bu transfer için devrede.

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          Malinovskyi'nin ailesinin İtalya'da yaşamak istediği belirtilirken Beşiktaş'ın yaptığı teklifin daha iyi olduğu öğrenildi.

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          Yıldız isim kesin kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

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