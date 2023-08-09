Ruslan Malinovskyi'den flaş paylaşım! İşte transferde son durum
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Ruslan Malinovskyi'nin son paylaşımı heyecan yarattı
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Marsilya'dan ayrılması beklenen Ruslan Malinovskyi'nin kum saati emojisiyle yaptığı paylaşım Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.
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Siyah-beyazlılar, Ukraynalı futbolcu için Marsilya ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda önemli ölçüde anlaşsa da İtalyan ekibi Torino da bu transfer için devrede.
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Malinovskyi'nin ailesinin İtalya'da yaşamak istediği belirtilirken Beşiktaş'ın yaptığı teklifin daha iyi olduğu öğrenildi.
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Yıldız isim kesin kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.
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