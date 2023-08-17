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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ruslan Malinovskyi'den Beşiktaş'a kararı - Beşiktaş Haberleri

        Ruslan Malinovskyi'den Beşiktaş'a kararı

        Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Ruslan Malinovskyi için yeni bir iddia geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.08.2023 - 17:30
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        Malinovskyi'den Beşiktaş'a kararı
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        L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah beyazlı takımın teklif yaptığı Ruslan Malinovskyi, Beşiktaş'ı reddetti.

        Marsilya'dan ayrılmak isteyen başarılı oyuncunun İtalyan ekibi Atalanta'ya dönmek istediği belirtildi.

        Oyuncu ile Genoa'nın da ilgilendiği belirtilirken, Malinovskyi'nin Türkiye'ye gitme seçeneğini kesinlikle değerlendirmediği aktarıldı.

        Beşiktaş, Marsilya'ya yaptığı kiralık teklifine 30 yaşındaki oyuncunun olumlu yaklaşmadığı ifade edildi.

        Ukraynalı futbolcuyla Torino, Bologna ve Monza'nın da ilgisi olduğu kaydedildi.

        Öte yandan Marsilya'nın Atalanta ile ilişkilerinin kötü olması sebebiyle İtalyan ekibine oyuncu satmaya yanaşmadığı ve bu yüzden transferin zor göründüğü aktarıldı.

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