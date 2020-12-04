Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünya

Rus yapımı "Sputnik V" aşısının ilk dozları Sırbistan'a ulaştı

Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısının ilk dozları, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a getirildi.

04.12.2020 - 14:20 | Güncelleme: ABONE OL
Rus yapımı
AA

Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünce geliştirilen aşıdan 20 doz, son laboratuvar testleri için Sırbistan İlaç ve Tıbbi Malzeme Ajansına teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkeye ulaşan aşıların uzmanlar tarafından incelendikten sonra kullanıma uygun olup olmadığının belirleneceğini ifade etti.

Pfizer ile BioNTech'in ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısı için de Sırbistan'da lisans başvurusu yapıldığını belirten Vucic, iki aşının da aynı anda araştırılacağını söyledi.

Pfizer ile BioNTech'in ortak geliştirdiği aşının da ilk dozlarının yıl sonuna kadar Sırbistan'a ulaşacağını dile getiren Vucic, gelecek şubat ayının sonuna kadar 350 bin doz aşının ülkeye getirilmesini beklediklerini bildirdi.

Vucic, aşıların ücretsiz olacağını kaydetti.

Salgının başından beri en ağır dönemi yaşayan Sırbistan'da bugüne kadar 199 bin 158 kişide virüs tespit edildi ve 1765 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Katı tedbirlerin yeniden uygulanmaya başlandığı ülkede, kafe, restoran, bar, gece kulübü ve alışveriş merkezleri cuma günü saat 17.00'den pazartesi günü 05.00'e kadar kapalı olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Miami'de yatırım! 'İlk gecemiz...'
Miami'de yatırım! 'İlk gecemiz...'
'Çok sevip giydirip kuşatıyorsun ama...'
'Çok sevip giydirip kuşatıyorsun ama...'
Karnından çıkan şey doktorları şaşırttı
Karnından çıkan şey doktorları şaşırttı
Suudi milyarderden ayrıldı aşkı o isimde buldu
Suudi milyarderden ayrıldı aşkı o isimde buldu
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve roketatar mühimmatı ele geçirildi
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve roketatar mühimmatı ele geçirildi
Can Dündar'ın
Can Dündar'ın "MİT tırları" davası
Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan vatandaşlara Kovid-19 uyarısı
Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan vatandaşlara Kovid-19 uyarısı
65 yaş üstü vatandaşlar AA'nın
65 yaş üstü vatandaşlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X