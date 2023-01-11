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Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova ve Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets, Ankara'da bir otelde düzenlenen "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konferans kapsamında ikili görüşme yaptı.

Basına kapalı yapılan görüşmeye, daha sonra Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve kısa bir süre için TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Rus devlet haber ajansı RIA'ya konuşan Rusya'nın İnsan Hakları Ombudsmanı Tatiana Moskalkova, Ankara’da yaptığı görüşmenin ardından 40 savaş esirini değişimi konusunda anlaşma sağlandığını belirtti.

Reuters'ın haberine göre Moskalkova, Ukraynalı ve Türk yetkililerle Ankara'da gerçekleştirdiği toplantıda "ateşkese duyulan ihtiyaç konusunda önemli ifadelerin" edildiğini belirtti.

* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.