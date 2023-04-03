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Rus ve Belaruslu tekvandocular, Dünya Şampiyonası'na WT bayrağı altında katılabilecek

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Yönetim Kurulu, Rus ve Belaruslu sporcuların Dünya Şampiyonası'na ülkelerinden bağımsız şekilde WT bayrağı altında katılabileceklerini bildirdi

Giriş: 03.04.2023 - 20:42 | Güncelleme: ABONE OL
Rus ve Belaruslu tekvandocular, Dünya Şampiyonası'na WT bayrağı altında katılabilecek
AA

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre WT Yönetim Kurulu, Rus ve Belaruslu tekvandocuların müsabakalara katılması gündemiyle olağanüstü toplandı.

WT Başkanı Chunwon Choue yönetiminde gerçekleştirilen video konferansa Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya katıldı.

Alınan karara göre Rus ve Belaruslu sporcular, ülkelerinden bağımsız şekilde WT bayrağı altında ve ferdi olarak mayıs ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılabilecek. Bir komisyon kurulacak ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) yönergeleri doğrultusunda katılacak sporcular belirlenecek.

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