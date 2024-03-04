Rus ve ABD’li 4 astronot ISS’e gönderildi

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NASA’nın 6 ay sürecek olan dokuzuncu insanlı uzay görevi Crew-8 kapsamında Matthew Dominick, Jeanette Epps, Michael Barratt ve Rus Alexander Grebenkin dün Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden ISS’e doğru fırlatıldı.

Mürettebat, ISS’e Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. Crew-8 ISS’te yapacağı deneyler arasında, dejeneratif hastalıkları incelemek, organoid modeller oluşturmak için kök hücrelerin kullanılması, mikro yerçekiminin ve UV radyasyonunun bitkiler üzerindeki etkilerinin hücresel düzeyde incelenmesi ve bacaklara basınç manşetleri takmanın sıvı kaymasını önleyip önlemeyeceğinin ve astronotlarda sağlık sorunlarını azaltıp azaltamayacağının test edilmesinin yer alacağı ifade edildi.