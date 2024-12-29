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        Haberler Dünya Rus vatandaşlarının Azerbaycan'da kalış süresi 180 günden 90 güne indirildi | Dış Haberler

        Rus vatandaşlarının Azerbaycan'da kalış süresi 180 günden 90 güne indirildi

        Rusya Federasyonu vatandaşlarının Azerbaycan'da kalış süresi 180 günden 90 güne indirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 18:19 Güncelleme: 29.12.2024 - 18:19
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        Rus vatandaşlarının Azerbaycan'da kalış süreleri değişti
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        Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Azerbaycan'ı ziyaret eden Rusya Federasyonu vatandaşlarının 1 yıl içinde bu ülkede kalmalarına izin verilen 180 günlük sürenin 90 güne indirilmesi yönünde karar imzaladı.

        Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kararın mütekabiliyet esası gereği alındığını belirtti.

        Rusya Federasyonu'nun ilgili yasalarında yapılan bazı değişikliklerle aralarında Azerbaycan'ın da bulunduğu bazı ülkelerin vatandaşlarının Rusya'da kalış süresi 180 günden 90 güne indirilmişti.

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