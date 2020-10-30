Rus uzmanlar: Dağlık Karabağ meselesi Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasıyla çözülmeli

AA

Rus gazeteci ve analist Maksim Şevçenko, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalar ve Ermenistan'ın Azerbaycan sivil birimlerine saldırılarını AA muhabirine değerlendirdi.

Dağlık Karabağ meselesinin çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şevçenko, "Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlaması, bu bölgede yaşayan Ermenilerin sosyal ve kültür haklarının korunması ve ileride barış anlaşmasının yapılmasıyla çözülür. Başka bir yol yok." şeklinde konuştu.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşimlerine saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Şevçenko, "Ermenistan'ın sivillere saldırıları savaş suçudur. Bu saldırılar sivilleri öldürmek ve korkutmak amacıyla yapılan teröristçe eylemdir. Bu saldırıların hedefi, gerginliğin arttırılması ve meseleye üçüncü ülkelerin dahil edilmesidir." dedi.

- "Türkiye'nin müzakere sürecine katılması meseleyi çözebilir"

Türkiye'nin Dağlık Karabağ ile ilgili müzakere sürecine ileride dahil olma ihtimalini de değerlendiren Şevçenko, Astana Formatı'na işaret ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin yer aldığı Astana Formatı, Suriye meselesinin çözümü konusunda diplomatik anlamda etkili oldu. Buna benzer bir yaklaşım neden kullanılmasın? Türkiye'nin hatta İran'ın da Dağlık Karabağ ile ilgili müzakere sürecine dahil olması, meseleyi çözüme kavuşturabilir."

Gazeteci Şevçenko, ayrıca "Meselenin kaderi şu an savaş alanında belirleniyor. Azerbaycan ordusu, adım adım topraklarını işgalden kurtarıyor." ifadesini kullandı.

- "Azerbaycan zafer kazandığında müzakere masasına oturulacak"

Askeri uzman ve Ulusal Savunma dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko da Dağlık Karabağ meselesinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları doğrultusunda çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu, uluslararası hukukun temel ilkesidir. Rusya'nın pozisyonu da bu yöndedir." dedi.

Korotçenko, Moskova'nın Dağlık Karabağ'da oluşan durumu diplomatik yollarla çözmeye çalıştığını ancak bu yönde sonuç alınamadığını belirtti.

Azerbaycan ordusunun sahada başarılı şekilde hareket ettiğine dikkati çeken Korotçenko, "Her geçen gün topraklar Azerbaycan'ın eline geçiyor. Bu bir gerçektir. Dağlık Karabağ meselesinin askeri yollarla çözülemeyeceği yönündeki açıklamalar doğru değil. Azerbaycan bugün bu meseleyi savaş yoluyla çözüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Korotçenko, Azerbaycan'ın ancak bu savaşta zafer kazandığında müzakere masasına oturacağı görüşünü paylaştı.

- "Ermeni lobisi Rusya'yı savaşa dahil etmeye çalışıyor"

Ermeni lobisinin Dağlık Karabağ meselesiyle ilgili faaliyetlerini değerlendiren Korotçenko, bu lobinin Rusya'yı çatışmalara dahil etmeye çalıştığını söyledi.

Uzman Korotçenko, "Ermeni lobisinin hedefi, Rusya'nın savaşa dahil edilmesi için gerekli zemini oluşturmaktır. Ancak bunu başaramıyor. Burada güçsüzlükten bahsedilebilir." ifadesini kullandı.

Rusya'nın hem Azerbaycan hem de Ermenistan'a eşit şekilde davrandığını savunan Korotçenko, "(Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan'ın maceracı eylemlerinin bedelini Rus askerlerinin canıyla ödememeliyiz." yorumunda bulundu.

Korotçenko, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil birimlerine saldırılarına ilişkin, "Savaş kuralları, Cenevre sözleşmeleri ile belirleniyor. Bu durumda Ermenistan, Cenevre sözleşmelerini sert şekilde ihlal ediyor. Bu eylemler haklı gösterilemez." dedi.