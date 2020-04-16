Rus uçağından, ABD keşif uçağına Akdeniz’de tehlikeli önleme

Donanmadan yapılan açıklamada, "Su-35 uçağı yüksek hızda görev uçağımızın önüne doğru 25 fit (8 metre) mesafeden ters uçuş manevrası yaptığından bu önleme tehlikeli olarak değerlendirildi." ifadesine yer verildi.

P-8A uçağının büyük bir türbülansa maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, "Önleme yaklaşık 42 dakika sürdü." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, önlemenin uluslararası sularda yapıldığı ve Rus pilotun sorumsuzca hareket ettiği kaydedildi.