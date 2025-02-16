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        Haberler Dünya Rus uçağındaki yolcular saatlerce uçakta bekletildi | Dış Haberler

        Polonya'ya acil iniş yapan Rus uçağındaki yolcular 13 saatten fazla uçakta bekletildi

        Kar fırtınası nedeniyle Polonya'ya acil iniş yapan Rus yolcu uçağındaki 236 yolcu, 13 saatten fazla süre uçakta bekletildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 18:52 Güncelleme: 16.02.2025 - 18:52
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        Rus uçağındaki yolcular saatlerce uçakta bekletildi
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        Mısır'ın Sharm El-Sheikh kentinden Rusya'ya bağlı Kaliningrad kentine sefer yapan Rus yolcu uçağı, dün kar fırtınası nedeniyle Polonya'nın Poznan kentine acil iniş yaptı. Uçağın pilotu, Kaliningrad'a üç iniş denemesinin ardından Polonya'nın başkenti Varşova'daki Chopin Havaalanı'na acil iniş izni istedi. Pilotun Varşova'ya iniş isteği reddedilirken, uçak yerel saatle 22.00 sıralarında Poznan Lawica Havaalanı'na iniş yaptı.

        Poznan Lawica Havaalanı yetkilileri, uçaktan kimsenin inmesine izin vermedi. Aralarında yaşlı, çocuk ve hamile kadınların da bulunduğu yolcular için uçağa su ve yiyecek takviyesi de yapılmazken, uçağa yakıt ikmali talebi de reddedildi. Uçaktaki 236 yolcu 13 saatten fazla uçakta bekletildi. Uçağa sabah saatlerinde kalkış izni verildi. Kaliningrad'a dönen yolcular, sosyal medya üzerinden Polonyalı yetkililere tepki gösterdi.

        Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Polonya'ya giriş için vize gerekirken, vizesi olan Rus vatandaşlarının ise Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Eylül 2022'den bu yana Polonya'ya turistik ve ticari amaçlı girişine izni verilmiyor.

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