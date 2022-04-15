Rus televizyonundan 3. Dünya Savaşı açıklaması

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Rus kanalı Rossiya 1'in sunucusu Olga Skabeyeva, son zamanlarda yaşanan 'gerginliğin' net bir şekilde 3. Dünya Savaşı olarak adlandırılabileceğini söyledi ve Rus halkını uyardığını belirterek "Biz kesinlikle NATO'nun kendisine karşı savaşıyoruz" dedi.

Skabeyeva'nın konukları da kruvazör Moskva'nın batışını 'yüzde 100 mutlak bir savaş nedeni' olarak nitelendirdi ve 'düşünmeksizin bir yanıtı olması gerektiğini' söyledi ve Kiev'in bombalanması gerektiğini belirtti.

Ayrı bir Rus devlet televizyonu programı Vremya Pokazhet'te de sunucu Olesya Loseva, kruvazör Moskova'nın battığının teyit edilmesinden saatler sonra izleyicilere Batı'nın 'Rusya'nın dünya haritasında bile yer almaya layık olmayan bir ülke olduğunu düşündüğünü ve Rusların yeryüzünden silinmesi gerektiğine inandıklarını' söyledi. Programda Ukraynalıların kendi ülkelerinde Rus birliklerini görmekten mutluluk duydukları ve Rusların soykırım yaptığını düşünmedikleri de iddia edildi.

UKRAYNA KRUVAZÖRÜ VURDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna makamları, 13 Nisan’da Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait "Moskova" adlı kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Kruvazörün mürettebatında tahminen 510 kişi olduğu kaydedilmişti.

Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini bildirmişti.

RUSYA BATTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı ise gemiyi Ukrayna'nın vurduğunu reddetmiş ve battığını açıklamıştı. Açıklamada "Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı" ifadesi kullanılmıştı.

Kruvazörün mürettebatının, bölgedeki Karadeniz Filosu gemilerine tahliye edildiği hatırlatılmıştı.

BATAN KRUVAZÖR MOSKOVA

Moskova kruvazörü, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip gemisavar füzelerinin yanı sıra S-300 hava savunma füze sistemi ile donatılmış bir gemi olarak biliniyordu.

Gemi, 2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünü yönetti ve Suriye'deki Rus Hmeymim Askeri Hava Üssü'nün korunması görevini gerçekleştirmişti.