Rus televizyonunda 'toplama kampları ve kısırlaştırma' tehdidi

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Rusya'da Putin yanlısı ünlü film yapımcısı Karen Shakhnazarov, Rusya'nın işgalinin sembolü olan 'Z harfine karşı çıkanlara' 'acımama' önerisinde bulundu.

Devlet destekli Mosfilm film stüdyosunun başındaki Shakhnazarov, devlete ait Rus televizyon kanalı Russia 1'e yaptığı açıklamada, "Z harfine muhalif olanlar, eğer merhamet edeceğimize güveniyorlarsa, hayır, onlara merhamet olmayacak. Bunu anlamalılar. Her şey çok ciddileşti. Bu toplama kampları, yeniden eğitim ve kısırlaştırma demektir" dedi.

Sözlerin tepki çekmesinin ardından Shakhnazarov, konuşmasının anlamından saptırıldığını söylese de başka bir açıklamada bulunmadı.

Rus lider Putin de Mart ayında Shakhnazarov'unkine benzer sertlikte açıklamalarda bulunmuştu. Putin muhalefet figürlerini, Batı'nın emriyle ülkeyi zayıflatmaya çalışan hainlere benzetmiş ve ülkeyi bu kişilerden 'arındırma' çağrısında bulunmuştu.