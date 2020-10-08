Rus televizyonuna konuşan Paşinyan röportaj sırasında karanlıkta kaldı!

İHA

Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine Güney Kafkasya’da gerilim zirveye tırmandı.

İHA'nın haberine göre, Azerbaycan’ın güçlü karşılığı sayesinde neye döndüğünü şaşıran Ermenistan ilk etapta ateşkes çağrılarına karşılık vermezken ağır kayıplar vermeye başladıktan sonra önce asılsız iddialar ortaya attı ardından uluslararası diplomasiyi baskı altına almaya çalıştı son olarak ise özellikle Rus medyası üzerinden dünya kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Ermenistan’ın sivri dilli Başbakanı Nikol Paşinyan, yine bir Rus televizyonunda Azerbaycan ve Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunurken yine dünyaya rezil oldu.

Geçtiğimiz günlerde Putin’in telefonunu açmamasıyla dünya kamuoyuna rezil olan Paşinyan dün Rusya’nın Pervıy 1 kanalına Erivan’daki Başbakanlık Konutu’nda röportaj verdi. Röportajında yine yalanlarına devam eden Paşinyan, Rusça olarak yaptığı konuşmasına devam ederken bir anda konutunun elektrikleri kesildi. Elektriklerin kesilmesi üzerine röportajı gerçekleştiren Rus gazeteci Aleksandr Lyakin panik havası oluşmadan sorularına ve konuşmalarına devam etti.

Paşinyan’ın röportajı sırasında başbakanlık konutunda elektriklerin kesilmesi üzerine birçok kişi bu anları yorumladı. Bazı yorumlara göre Azerbaycan’ın Ermenistan tarafında karşılık vermesinden sonra elektrik şebekeleri ciddi zarar gördü. Bu nedenle Ermenistan’ın birçok bölgesinde aralıklarla elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu iddialar dillendirilmeye devam ederken Ermenistan’ın bazı bölgelerinde hala elektrik kesintileri olduğu bilgileri geliyor.

İŞGALİ SAVUNMAKTA YİNE ZORLANDI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgalini savunmada bir kez daha zorlandı.

BBC'ye verdiği röportajda, Paşinyan'a, uluslararası hukuka göre, Ermenistan'ın 25 yıldan uzun süredir Dağlık Karabağ'ı ve çevre bölgeleri yasa dışı olarak işgali soruldu.

Paşinyan'ın "Durum böyle değil. Bu ne demek?" demesi üzerine, BBC muhabiri Jonah Fisher, BM kararlarını hatırlatarak, "Karabağ'ın bir Ermeni toprağı olduğu" yönündeki söylemin, sadece tarihsel bir iddiadan ibaret olduğunu ve uluslararası hukuk karşısında bir geçerliliği bulunmadığını söyledi.

Paşinyan ise "Üzgünüm ama bahsettiğiniz gibi bir uluslararası hukuk yok. Herkes, BM Genel Kurulu kararlarından alıntı yapıyor. Ne yazık ki çok azı bunları okuyor. Ermenistan'ın bir yeri işgal ettiğinden söz edilmiyor. Öyle bir şey yok." dedi.

Ermenistan Başbakanının sözünü kesen BBC muhabiri, kararlarda, "Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunun" yazıldığını vurguladı.

Paşinyan, bunun üzerine konuyu değiştirerek Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Ermenistan Başbakanı, ağustosta yine BBC'ye verdiği röportajda, benzer sorulara muhatap olmuş ve cevap verirken zor anlar yaşamıştı.