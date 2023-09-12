Rus Su-24 askeri jeti eğitim sırasında Güney Rusya'da düştü

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TASS Haber Ajansı'nın Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre Rus Su-24 cephe hattı bombardıman uçağı güney Volgograd bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düştü.

Bakanlığın açıklamasına göre uçak mühimmatsız uçarken ıssız bir bölgeye düştü.

TASS, mürettebatın akıbeti de dahil olmak üzere kazayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.