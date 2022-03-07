Rus sporcudan provokatif hareket

İHA

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken ülkeler arasındaki gerilim, spor alanlarına da sıçradı.

20 yaşındaki Rus jimnastikçi Ivan Kulyak, Doha'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası ödül törenine ‘Z’ harfinin yazılı olduğu mayo ile çıktı. Rus sporcunun bu hareketi tepkiye neden oldu.

UKRAYNALI SPORCUDAN TEPKİ

Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Kulyak'a disiplin davası açmaya karar verdi. Aynı turnuvada yarışan Ukraynalı 15 yaşındaki Daniela Batrona kendi yaş kategorisinde 3'üncü oldu. Ödül törenine Ukraynalı sporcu Batrona katılmak istemedi. Ruslarla aynı podyumda olmak istemediğini söyleyen Batrona'ya sadece kendisinin bulunduğu podyumda madalyası takdim edildi.

Rus sporcular, daha önce getirilen yasak nedeniyle turnuvada ülkelerini bağımsız sporcu olarak temsil etti. İHA'nın haberine göre; Rus Viktorya Listunova birinci, Mariya Minaeva ise ikinci oldu.