Dubai Açık'ta Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 3-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek finale yükselen 24 yaşındaki Rublev, maç sonunda verdiği mesajla dikkati çekti.

Rublev, maçtan sonra kameranın önüne yerleştirilen cama, "Savaşa hayır, lütfen" yazdı.

Rus tenisçi, finalde Denis Shapovalov-Jiri Vesely maçının galibiyle karşılaşacak.