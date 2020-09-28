Rus savaş uçağından Alman keşif uçağına engelleme

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi´nden (NDCC) yapılan açıklamada, Rus Su-27 tipi savaş uçağının, Alman R-8A Poseidon tipi gözetim uçağını engellediği duyuruldu.

NDDC, Alman gözetim uçağının Rusya sınırlarına yaklaştığı sırada, Baltık Denizi üzerinde engellendiğini belirtti.