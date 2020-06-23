Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi “Dmitry Rogachev”, saat 17.30 sıralarında Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazına giriş yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurun eşlik ettiği gemi yaklaşık 1 saate geçişini tamamlayarak Karadeniz’e açıldı.

Geminin geçişi esnasında güvertesinde askerlerin olduğu görüldü.