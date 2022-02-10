Rus savaş gemileri Karadeniz'de

Rus Interfax haber ajansının aktardığı habere göre, Rusya Karadeniz'de planlı askeri tatbikat gerçekleştirecek.

Habere göre, altı Rus savaş gemisi Karadeniz'e erken saatlerde geldi.

Rusya geçen ay donanmasının ocak ve şubatta, Pasifik'ten Atlas Okyanusu'na kadar, tüm filoları içeren kapsamlı tatbikatlar düzenleyeceğini duyurmuştu.

Rus Donanmasına ait 3 savaş gemisinin 8 Şubat gecesi geçişinin ardından dün 3 savaş gemisi daha İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçiş yaptı.

Kuzey filosuna bağlı 17 borda numaralı 'Pyotr Morgunov', 12 borda numaralı 'Olenegorskiy Gorniak' ve 16 borda numaralı 'Georgiy Pobedonosets' adlı gemiler, saat 20.30'dan itibaren peş peşe giriş yaparak Karadeniz'e doğru yol aldı.

Gemilere geçişleri sırasında Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.