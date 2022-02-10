Rus savaş gemileri Boğaz'dan Karadeniz'e geçti

DHA

Rusya Donanmasına ait 3 savaş gemisinin önceki gece geçişlerinin ardından dün de 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açıldı.

Kuzey filosuna bağlı 17 borda numaralı 'Pyotr Morgunov', 12 borda numaralı 'Olenegorskiy Gorniak' ve 16 borda numaralı 'Georgiy Pobedonosets' adlı gemiler, dün 20.30'dan itibaren peş peşe giriş yaparak Karadeniz'e doğru yol aldı. DHA'nın haberine göre; gemilere geçişleri sırasında Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.