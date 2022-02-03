Rus S-400’leri Belarus’a ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 Triumph uçaksavar füzesi sisteminin Belarus Cumhuriyeti’ne ulaştığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında “S-400 uçaksavar füze sistemi Belarus Cumhuriyeti'ne ulaştı. Personel, boşaltma istasyonundan standart ekipman üzerinde Brest bölgesindeki tanıdık olmayan bir tatbikat alanına ilerleyecek” ifadelerini kullandı.