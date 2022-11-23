Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı kısmen durdu

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden Rus petrolü sevkiyatının kısmen durduğunu duyurdu.

Transneft'ten Rus haber ajansı TASS'a yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya petrol götüren Drujba hattında sevkiyatın kısmen durduğu belirtildi.

Açıklamada, hat üzerinden Macaristan'a sevkiyatın tümüyle durduğu, Slovakya’da bulunan petrol depoları sayesinde Çekya ve Slovkya'ya yönelik sevkiyatın ise sürdüğü bildirildi.

Ukrayna, teknik gerekçelerden ötürü Drujba üzerinden sevkiyatı 15 Kasım’da tümüyle durdurmuş, ertesi gün tekrar başlatmıştı.

Fotoğraf: AP