Rus petrolünün Macaristan'a sevkiyatı tekrar başladı

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolü sevkiyatının tekrar başladığını bildirdi.

Transneft’ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatın tekrar başladığı belirtildi.

Ukrayna, Drujba üzerinden sevkiyatı dün teknik sorunlar nedeniyle durdurmuştu.

Petrol sevkiyatının kesilmesi ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı geniş çaplı füze saldırıları sırasında bir füzenin Polonya'ya düşmesinin ardından Macaristan'da Başbakan Orban Savunma Konseyi'ni toplamıştı.

Polonya, ülkelerine düşen füzenin Rus füzesi olmadığını ve bir kaza sonucu Ukrayna füzesinin düştüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Reuters