Rus Parlamentosunda cinsiyet değişikliğini yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi

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Parlamento genel kurulunda oylaması yapılarak kabul edilen tasarıyla ülkede cinsiyet değişikliği yapılması yasaklandı.

Buna göre, cinsiyet değişikliği için ameliyat yapılması ve hormon tedavisi gerçekleştirilemeyecek.

Ülkede halihazırda cinsiyet değişikliği yapmış kişilere de çeşitli kısıtlamalar getirilen yasa tasarısına göre, söz konusu vatandaşların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlatlık edinemeyecekler.

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD’de cinsiyet değişikliği ameliyatlarının son 10 yılda 50 kat arttığına işaret ederek, “İnanılmaz bir eğilim! Bu, milleti yozlaşmaya götüren yoldur.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın ise cinsiyet değişikliğini yasakladığını kaydeden Volodin, “Bu karar vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı koruyor.” dedi.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.