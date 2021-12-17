Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre oyunculuk yapan 32 yaşındaki Katerina Barçukova yaklaşık 6 ay önce Türkiye'ye geldi ve bir dizide rol aldı.

6 aydır telefonu kapalı olan Rus oyuncunun kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek arkadaşı olduğu belirtildi.

Rus oyuncunun babası Katerina'nın Türkiye'de bulunan arkadaşını arayarak, kızlarına ulaşamadıklarını söyledi. Bunun üzerine Türkiye'deki arkadaşları da kayıp başvurusunda bulundu. Aile şimdi Türkiye'den gelecek haberi bekliyor.