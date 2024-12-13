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        Haberler Dünya Rus Ordusu, Zaporijya'ya giderek yaklaşıyor | Dış Haberler

        Rus Ordusu, Zaporijya'ya yaklaşırken sivil ölümler de artıyor

        Rus Ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki toprak kazanımını geçtiğimiz yıla göre 6 kat artırırken, önemli idari bölgelerin başında gelen ve nükleer tesise ev sahipliği yapan Zaporijya şehrinin merkezine de yaklaşıyor. Rusya, Zaporijya şehir merkezini hedef almaya devam ederken geçtiğimiz son günlerde 10'dan fazla sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise yaptığı açıklamada "Rusya sözle değil ancak güçle durdurulabilir." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 19:59 Güncelleme: 13.12.2024 - 20:01
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        Rus Ordusu, Zaporijya'ya giderek yaklaşıyor
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        Rusya-Ukrayna savaşının ana cephesi konumunda olan doğu cephesi 2024 yılında büyük değişimlere sahne oldu. 2023 yılında oldukça sabit kalan sınırlar 2024 yılında büyük oranda değişti. Rusya 2024 yılında geçtiğimiz yıla göre elde ettiği alanı 6 kat artırırken 2024 yılında ele geçirdiği toprak 2700 kilometrekareye ulaştı.

        Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın son istihbaratlar çerçevesinde oluşturduğu güncel haritaya göre Rusya Zaporijya, Pokrovsk ve Kupyansk yönündeki ilerleyişini sürdürüyor.

        Rus Ordusu geçtiğimiz haftalardan itibaren özellikle Zaporijya'ya olan baskısını artırdı. Son günlerde füze ve İran yapımı Şahit drone'ları ile düzenlenen saldırılarda 10'dan fazla sivil hayatını kaybetti. Saldırıların hedefinde sivil yerleşim yerleri ve hastaneler de vardı.

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        Rusya bir diğer kritik konum olan Avdiyivka şehrini şubat ayında ele geçirerek Pokrovsk şehrine doğru harekete geçmişti. CNN'in haberine göre Rus Ordusu kilit noktalardan biri olan Pokrovsk şehir merkezinden yalnızca 3 kilometre uzakta bulunuyor.

        Diğer yandan daha kuzeyde bulunan Kupyansk şehri ise Rus ordusu tarafından kuşatılmış durumda. Kupyansk'taki savaş siper savaşı şeklinde sürerken Ukrayna Ordusu özellikle drone'lar ile Rus tanklarını hedef alıyor.

        Rusya tarafı; Donetsk, Zaporijya, Luhansk ve Herson'un Rusya tarafından ilhâkının kabul edilmesini istiyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada barış görüşmelerinin ancak bu şartlar altında başlayabileceğini duyurmuş ve 4 bölgeden vazgeçmeyeceklerini açıklamıştı.

        Ukrayna tarafı ise Rusya ile mücadele konusunda dirayetini koruyor. ABD'den daha fazla savunma desteği isteyen Ukrayna devlet yetkilileri, barışın ancak âdil koşullarda gerçekleşebileceğini ifade ederek Peskov'un ilhâk talebini reddetmiş bulunuyor.

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