Rus ordusu Ukrayna'nın Shevchenko bölgesini ele geçirdi
Rusya-Ukrayna Savaşı, Ukrayna'nın doğu bölgesinde tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus birlikleri son olarak Moskova'nın Shevchenko bölgesini ele geçirdi.
Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD Başkanı Biden yönetiminin Kiev'e 'uzun menzilli silah' kullanma iznini vermesinin ardından şiddetlendi.
Ülkenin doğusundaki cephe sert çarpışmalara sahne oluyor.
Devlet haber ajansı TASS'ın Moskova tarafından atanan bölge başkanı Denis Pushilin'e dayandırdığı haberine göre Rus birlikleri Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesindeki Shevchenko köyünü ele geçirdi.
Ukrayna tarafı ise Rusya'ya ait 20 drone'un vurulduğunu duyurdu.