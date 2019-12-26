26 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya'daki muhalif lider Alexei Navalny, muhalif bir aktivistin ordu tarafından alıkonulduğunu ve Kuzey Kutbu'nda görev yapan bir birliğe zorla gönderildiğini söyledi.
Navalny'yle birlikte hareket eden activist Ruslan Shaveddinov, Moskova'daki evindeyken Pazartesi günü yapılan baskınla alıkonuldu ve 2 bin kilometre kuzeydeki, izole Novaya Zemlya takımadalarına gönderildi. Burada görev yapan askeri birliğe teslim edildi.
Navalny, yetkilileri Shaveddinov'u gözaltına alarak askerlikten muaf olduğu halde Novaya Zemlya'ya göndermekle suçluyor.
Ordu ise, Shaveddinov'u asker kaçağı olmakla suçladı.
Rusya'da 18-27 yaş arası her erkeğin askerlik yapması zorunlu, ancak tıbbi sebepler de dahil olmak üzere bazı durumlarda askerlikten muaf tutulabiliyorlar.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif olan Navalny'nin Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'nda (FBK) proje müdürü olarak çalışan Shaveddinov, daha önce tıbbi sebeplerle askerlikten muaf tutulmak için mahkemeye başvurmuştu.
Pazartesi günü mahkemeden olumsuz yanıt geldi. Aynı gün akşam saatlerinde ise evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
Telefonlarının açılmadığı ve ortadan kaybolduğu, ilk kez FBK tarafından duyuruldu.
Çarşamba günü Shaveddinov, ilk kez Navalny'ye telefon ederek Novaya Zemlya adalarındaki Rogachovo'daki askeri üste olduğunu haber verdi.
Navalny, iş arkadaşının sürekli olarak gözetim altında olduğunu, tuvalete bile giderken kendisini izlemek üzere bir başka askerin görevlendirildiğini söylediğini de Rus medyasına anlattı.
İnternete bağlanmadığı sürece zorunlu askerlik yapanların telefon kullanma hakkı var. Ancak Navalny, Shaveddinov'un telefonuna da el konulduğunu söylüyor.
Navalny, tuttuğu avukatların Shaveddinov'un zorunlu olarak askeri alınmasına karşı çıkacağını, elinde askerlikten muaf olmasına sebep olan sağlık belgelerinin olduğunu, aktivistin hukuk dışı şekilde alıkonulduğunu söylüyor.
Rus Haber ajansı Itar-Tass'a konuşan Albay Maxim Loktev, Shaveddinov'un uzun süredir askerlikten kaçtığını, yasal olarak gözaltına alındığını belirtti. Sağlık koşulları gözetilerek kuzeye gönderildiğini savundu.
Shaveddinov, Navalny'ye sadece FBK'da yardım etmiyor. Aynı zaman muhalif yayınlar yapan You Tube kanalında da sunuculuk yapıyor.
Avukat Navalny'nin Putin'in partisinin karşısında aday olduğu ancak daha sonra adaylığının düşürüldüğü 2018 seçimlerinde, seçim kampanyasını yürüten ekibin de sözcüsüydü.
Putin'in karşısında en sert muhalefeti gösteren liderlerden biri olan Navalny, 10 yılı aşkın süredir ülkede yolsuzlukla mücadele ediyor.
Rusya Adalet Bakanlığı ise, Ekim ayında FBK'yı "yabancı ajan" ilan etti ve böylece yetkililer tarafından daha sıkı denetim altına alınmasının önünü açtı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!