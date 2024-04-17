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        Haberler Dünya Rus ordusu Karabağ'dan çekiliyor

        Rus ordusu Karabağ'dan çekiliyor

        Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların ardından Karabağ'a konuşlandırdığı Rus ordusunu bölgeden çekmeye başladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:09 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:09
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        Rus ordusu Karabağ'dan çekiliyor
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ'da konuşlanan Rus Barış Gücü birliklerinin bölgeden çıkmaya başladığını bildirdi.

        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

        Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde konuşlanan Rus askeri birliklerinin çekilmeye başladığı yönündeki haberlerin doğru olup olmadığı sorusuna Peskov, "Evet, bu gerçekten öyle." yanıtını verdi.

        27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin üçlü bildirisiyle sona ermişti.

        Bildiri gereği, Karabağ'da Ermeni nüfusun bulunduğu yerleşim birimlerinin ve Laçın Koridoru diye bilinen Hankendi-Laçın yolunun güvenliğini sağlamak için bölgeye 1960 askerden oluşan ve "Rus Barış Gücü" diye isimlendirilen Rus birlikleri yerleştirilmişti. Beş yıl süreyle yerleştirilen "Rus Barış Gücü"nün görev süresinin 10 Kasım 2025'te bitmesi öngörülüyordu.

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        "İsrail ile İran arasındaki gerginliğin azaltılması gerekiyor"

        İsrail ile olası savaşta İran'a askeri teknik desteğin Rusya tarafından sağlanması ihtimaliyle ilgili soru üzerine Peskov, İran ve İsrail ile yoğun ve yapıcı temasları sürdürdüklerini dile getirdi.

        Peskov, "Bu meselenin büyümesini düşünmek bile istemiyoruz. Bu ne İsrail ne İran ne de bölgenin çıkarına... Taraflarla diyaloğu sürdürüyoruz ve gerginliğin azaltılması gerektiğini söylüyoruz. Bu durumda tüm bölge ülkelerini itidale çağırıyoruz." diye konuştu.

        İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin, "Ukrayna'da 2 yılda 50 binden fazla Rus askerin öldüğü" yönündeki iddiasını değerlendiren Peskov, sadece Rusya Savunma Bakanlığının bu konuda açıklama yapabildiğini ve bu durumda devlet sırları yasasının devrede olduğunu ifade etti.

        Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme tarihinin henüz belirlenmediğini, iki liderin sık sık telefonda görüştüğünü aktardı.

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