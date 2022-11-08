Rus oligarktan 'ABD seçimi' itirafı

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CNN International'ın haberine göre, Prigozhin bir gazetecinin ABD seçimlerine Rus müdahalesinin olup olmadığı sorusuna 'müdahalenin olduğunu ve olmaya da devam edeceğini' yanıtını verdi.

"EVET MÜDAHALE ETTİK" Prigozhin açıklamasında "Size çok ince ve kibarca ve özür dilerim, belli bir belirsizliğe de izin vereceğim. Evet beyler müdahale ettik, müdahale ettik ve müdahale edeceğiz" dedi. Prigozhin sözlerine "Dikkatle, kesin, cerrahi olarak ve bildiğimiz gibi kendi yöntemimizle. Nokta atışı operasyonlarımızda hem böbreği hem de karaciğeri aynı anda çıkaracağız" diye ekledi.

PUTİN'İN ŞEFİ DENİLDİ Prigozhin'in Rus hükümetinde bir görevi yok, ancak yaptığı açıklama Batı basınında, Kremlin'e yakın birinden ABD seçimlerine müdahaleye yönelik ilk Rus kabulü olarak görünüyor. Prigozhin'in, Putin'in güvenilir yakınlarından biri olduğu bildiriliyor. Hatta o kadar yakın ki, Rus basını, Kremlin için catering hizmetinden sonra ona Rusya Devlet Başkanı'nın 'şef'i adını verdi. Prigozhin ardından okullar ve Rusya'nın silahlı kuvvetleri için kazançlı yemek ihaleleri kazandı ve 2010'a kadar büyüyen bir ticari imparatorluğa sahip bir Kremlin üyesi olarak görev yaptı. 2014 yılında Ukrayna’da savaşmak için Wagner paralı asker grubunu kurduğunu ve bunların Latin Amerika'da konuşlandırıldığını da kabul etmişti.

ABD'DEN İLK YANIT ABD'den ise konuya ilişkin jet yanıt geldi. Dışişleri Sözcüsü Ned Price konuya ilişkin soruya "Bizim bilmediğimiz bir şey dememiş" yanıtını verdi ve bu açıklamanın kendileri için sürpriz olmadığını açıkladı. * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.