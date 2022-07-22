Rus oligarka ait yatta paha biçilemez Fabergé yumurtası bulundu

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ABD'li yetkilileri tarafından ele geçirilen bir Rus oligarkının süper yatında, paha biçilmez bir Fabergé yumurtası bulundu.

ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, ele geçirilen Rus oligarklara ait süper yatlardan birinde "ilginç" bir şey bulduklarını söyledi.

GERÇEK OLDUĞU ORTAYA ÇIKARSA MİLYONLARCA DOLAR DEĞERİNDE

Monaco, "Rus oligarklarına ait yatlardan birinde Fabergé yumurtası bulduk, bu yüzden her şey daha da ilginç hale geliyor." dedi. Monaco, eğer yumurtanın gerçek olduğu ortaya çıkarsa, dünyada kalan birkaç yumurtadan biri olduğu anlamına geldiği ve milyonlarca dolar değerinde olacağını belirtti.

Monaco tam olarak hangi yattan bahsettiğini belirtmedi, ancak yatın geçen ay Fiji'den yola çıktığını ve şu anda San Diego Körfezi'nde demirli olduğunu söyledi.

Öte yandan ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları çerçevesinde Rus oligarka ait, 300 milyon dolarlık Amadea isimli 107 metrelik lüks yata 5 Mayıs'ta Fiji'nin Lautoka kentinde ABD Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine ve Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) desteği ile Fiji kolluk kuvvetleri tarafından el konulmuştu.

50 ADET ÜRETİLMİŞTİ

Rus Çarı 3. Alexandr'ın eşi İmparatoriçeye Paskalya Bayramı'nda hediye edilmek üzere tasarlanan ancak gelenek halini alan Faberge yumurtaları günümüze kadar ulaşıp lüks ve ihtişam göstergesi haline geldi. Faberge yumurtalarından 50 adet üretildiği fakat günümüze kadar hepsinin korunamadığı biliniyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.