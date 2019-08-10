10 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rus oligark Vladimir Potanin (58) ve eşi Natalia Potanina'nın (58) boşanma davası, İngiltere tarihinin 'en pahalı' boşanması olarak kayda geçecek. 37 milyar dolar tazminatla boşanan Jeff Bezos ve Mckenzie Bezos çiftinden sonraki en pahalı boşanma olacak.
Üç çocuğu olan çift, 30 yıllık evliliklerini kendi ülkelerinde noktalasa da uzun yıllardır İngiltere'de yaşayan Natalia Potanina, mücadelesini Londra Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı. Potanina, 15 milyar sterlin (100 milyar TL) serveti olan eşi Potanin'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan yakın dostluğu nedeniyle kendi ülkesinde boşanma tazminatı alamadığını ve eşiyle adil bir duruşmada karşı karşıya gelemediğini ifade etti.
Rusya'daki kaynaklar, Natalia Potanina'nın boşanma tazminatı olarak Rus işadamından 5 milyar sterlin (33 milyar TL) istediği belirtiyor. Potanina, eski eşinin işkencesine maruz kaldığını, ihanete uğradığını iddia etmişti.
Vladimir Potanin, dava için 'Boşanma Kraliçesi' olarak anılan Fiona Shackleton ile el sıkıştı. Shackleton, daha önce Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit El Maktum'un eski eşi Prenses Haya, İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles ve İngiliz müzisyen Sir Paul McCartney'in de avukatlığını yapmıştı.
Dünyanın en büyük perakende internet satış sitesi olan Amazon'un kurucusu ve Forbes dergisine göre 131 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengini olarak kabul edilen Jeff Bezos, 4 çocuğunun annesi 25 yıllık eşi olan MacKenzie Bezos'tan bir servet vererek boşanmış, ikili arasında yapılan boşanma anlaşmasının tutarı 35 milyar doları bulmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!