Rus oligark gizemli şekilde hayatını kaybetti

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, bir Rus oligark daha gizemli bir şekilde hayatını kaybetti.

Emlak kralı olan Dmitry Zelenov, 9 Aralık'ta Fransız Rivierası'ndaki Antibes kasabasında hayatını kaybetti.

Rus haber kaynağı Baza ve yerel Fransız yayın kuruluşu Var Matin'e göre, 50 yaşındaki oligark, birkaç arkadaşıyla yemeğe çıktı. Kendini iyi hissetmeyen Zelenov, merdivenden çıkarken düştü ve beyin travması geçirdi.

ÖNCEKİ HAFTALARDA AMELİYAT OLMUŞTU

Hastaneye kaldırılan Zelenov, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Baza'nın edindiği bilgiye göre Zelenov, ölümünden önceki haftalarda açıklanmayan kalp sorunları nedeniyle ameliyat oldu, ancak daha fazla bilgi verilmedi.

Zelenov, bir zamanlar Moskova'nın en önemli gayrimenkul yatırım ve geliştirme kurumlarından biri olan Don-Stroy'un kurucu ortaklarından biriydi.

1994'te Sovyetler Birliği'nin dağılmasından kısa bir süre sonra Don-Stroy'u kuran Zelenov, hızla bir servet kazandı ve 2008 yılına kadar düzenli olarak Forbes'un en zengin Ruslar listesinde yer aldı.