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Rus muhalif Vladimir Kara-Murza'ya 25 yıl hapis cezası verildi

Rusya'da Ukrayna savaşını eleştirdiği için "vatana ihanet" dahil bir sürü suçlamayla yargılanan aktivist Vladimir Kara-Murza 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu, Rusya'da bir muhalifin aldığı en ağır ceza oldu.

Giriş: 17.04.2023 - 15:59 | Güncelleme: ABONE OL
Rus muhalif Vladimir Kara-Murza'ya 25 yıl hapis cezası verildi
Rus muhalif Kara-Murza'ya 25 yıl hapis cezası
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Moskova'daki bir mahkeme, aktivist Vladimir Kara-Murza'yı, Ukrayna'nın işgaline karşı çıktığı için 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu, Rusya'da muhalif bir kişiye verilen en yüksek ceza oldu.

Rus ve İngiliz vatandaşlığına sahip olan ve Cambridge Üniversitesi'nde eğitim gören Kara-Murza, Nisan 2022'de gözaltına alınmış ve Rus ordusu hakkında yanlış bilgi yaymakla suçlanmıştı. Daha sonra, Kremlin politikalarını ve Ukrayna'daki savaşı eleştiren bir dizi halka açık konuşma nedeniyle vatana ihanetle suçlandı.

Kara-Murza'ya verilen ceza, Rusya'da muhalif bir isme verilen en ağır ceza oldu.

Kara-Murza geçen hafta mahkemede yaptığı son konuşmada, söylediği her şeyin arkasında olduğunu söylemişti.

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Deborah Bronnert, kararın "şok edici" olduğunu söyledi ve Kara-Murza'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İngiltere hükümeti de kararın ardından Rus büyükelçisini çağırdığını duyurdu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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