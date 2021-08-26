Navalny'nin cezaevinden ilk röportajı!

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Rus muhalif Aleksey Navalny, cezaevindeki günlerini ilk New York Times'tan Andrew E. Kramer'e anlattı. Hapishaneyi Çin çalışma kampına benzeten Navalny, günde 8 saat devlet televizyonu izlemeye zorlandığını belirtti.

Moskova'nın 100 kilometre doğusundaki Pokrov'daki yüksek güvenlikli hapishanede tutulan Navalny, psikolojik şiddete maruz bırakıldığını söyledi.

24 saat içinde yapacağı her şeyin kontrol altında tutulduğunu belirten Navalny, "Herkesin bir sıra halinde yürüdüğü ve her yere kameraların bulunduğu Çin çalışma kampı gibi bir şey hayal etmeniz gerekiyor" dedi

Navalny, gardiyanların okuma ve yazmalarına izin vermediklerini, uykuya dalarlarsa mahkumları uyandırdıklarını söyledi.

Navalny, Vladimir Putin rejiminin çökeceği konusunda iyimser olduğunu ve bir gün sona ereceği konusunda emin olduğunu ifade etti.

NAVALNY'NİN ZEHİRLENMESİ VE TUTUKLANMASI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Rus muhalif Aleksey Navalny'nin uçuş esnasında zehirlendiği iddia edilmişti.

Kremlin'e muhalif Navalny, 22 Ağustos 2020'de ilk tedavi gördüğü Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Tedavi gördükten sonra Aleksey Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus istihbarat servisi aracılığı ile kendisini zehirlettiğini iddia etmişti.

Navalny, Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havalimanında 17 Ocak'ta tutuklanmıştı. 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesi,Navalny'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği hapis cezasını da hesaplayarak, 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.